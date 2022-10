0 Facebook Francesco Totti e Noemi Bocchi, anello sospetto alla mano della compagna Spettacolo 12 Ottobre 2022 11:13 Di redazione 2'

Nozze in vista per Francesco Totti e Noemi Bocchi? Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, i fiori d’arancio per la coppia romana potrebbero essere vicini. Proprio mentre l’ex Capitano è impegnato in una battaglia legale con l’ex moglie, sulla mano della nuova compagna spunta un anello sospetto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano?

Il tabloid diretto da Alfonso Signorini ha lanciato la nuova bomba di gossip, mostrando una foto di Totti e Noemi a cena al ristorante, con un particolare dettaglio sulla mano di lei. “Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti”, è questa l’indiscrezione lanciata da Chi.

Nella foto ‘dell’anello’ al ristorante con Totti e Noemi c’è anche la piccola Isabel, la figlia che l’ex capitano ha avuto da Ilary Blasi. L’immagine, dunque, riprenderebbe una scena della nuova famiglia che si sarebbe creata dopo la separazione. Come reagirà Ilary a questo scatto? Difficile dirlo, ma con molta probabilità deciderà di rispondere, magari con una storia su Instagram, come aveva già fatto per la questione dei Rolex.