Ossessionato dal rincaro bollette, marito aggredisce la moglie: "Stai consumando troppa corrente"

L’ossessione del rincaro bollette. Fa rumore quanto accaduto in quel di Perugia: una lite scoppiata tra un 79enne e la moglie per via del consumo di energia. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare i toni.

La donna – residente nel quartiere Madonna Alta – ha spiegato agli agenti che, mentre stava facendo le faccende domestiche, il marito l’aveva aggredita verbalmente – alzando la voce – rimproverandola di star consumando troppa energia e troppa acqua. L’uomo, ossessionato dal caro bollette, aveva addirittura chiuso il gas.

L’intervento delle forze dell’ordine

Decisivo l’intervento dei figli della coppia i quali hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine: una volta riportata la calma nell’appartamento, marito e moglie sono stati invitati a non ripetere più tali diverbi.