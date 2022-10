0 Facebook Anna Tatangelo, il gioco ‘hot’ con Stefano De Martino a ‘Stasera tutto è possibile’: “Tira fuori la lingua” Spettacolo 12 Ottobre 2022 15:57 Di redazione 1'

Anna Tatangelo bendata e Stefano De Martino che le dice: “Tira fuori la lingua“. Una scena che potrebbe far parte di una sceneggiatura per un film ‘bollente’. Invece non è stato altro che uno sketch all’interno dello show in onda su Rai 2, ‘Stasera tutto è possibile’.

Il conduttore napoletano brandiva tra le mani un pennello e la cantante originaria di Sora doveva riconoscere l’oggetto attraverso il gusto. Ovviamente il gioco non era riservato solo alla Tatangelo ma anche agli altri ospiti della trasmissione.

Le immagini immortalate prima dalla televisione e poi dai principali social, hanno fatto il giro del web diventando virali. Immediata si è scatenata l’ironia degli utenti: “Stefano attento che Belen è gelosa!”

