0 Facebook Lutto per la Camera Penale di Napoli, è morto l’avvocato Marco Bassetta Cronaca 12 Ottobre 2022 15:37 Di redazione 1'

Una notizia che ha sconvolto il mondo dell’avvocatura e l’intero Foro di Napoli. Come comunicato su Facebook dalla Camera Penale di Napoli è deceduto l’avvocato Marco Bassetta. Una scomparsa improvvisa di cui non si conosce la causa. I messaggi di affetto e cordoglio dei colleghi.

“Con animo affranto abbiamo appreso della scomparsa dell’avv Marco Bassetta. Non abbiamo parole per testimoniare il dolore e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un amico, prima ancora che collega generoso e benvoluto da tutti“, .