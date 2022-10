0 Facebook Lutto in Campania, è morto Salvatore Caristo. Il dolore sui social: “Addio maestro” Cronaca 12 Ottobre 2022 17:53 Di redazione 1'

Lutto in Campania: enorme sgomento per la scomparsa di Salvatore Caristo, 95 anni, storico esponente della sinistra Casertana.

Lutto in Campania, è morto Salvatore Caristo

Salvatore Caristo è stato ex segretario Cisl Caserta dal 1970 al 1985, una grandissima perdita per il mondo della politica e dei sindacati. A riportare la notizia della dipartita dell’uomo è Casertace.

I messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordarlo: “Ti ricorderò sempre con grande affetto. Riposa in pace maestro” e ancora: “Ciao Salvatore Caristo, a tanti della mia generazione hai insegnato cosa significa fare sindacato libero, riposa in pace“.