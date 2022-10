0 Facebook L’ultimo ‘dispetto’ di Totti ad Ilary, spariti oltre 100 paia di scarpe dal suo armadio News 11 Ottobre 2022 16:18 Di redazione 2'

Francesco Totti avrebbe trovato un’altra vendetta nei confronti di Ilary Blasi. Dopo averle sottratto la collezione di borse griffate, adesso si sarebbe preso oltre 100 paia di scarpe dalla cabina della show girl nella loro villa all’Eur. Ebbene l’ex capitano della Roma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe fatto un nuovo dispetto all’ex moglie, dispetto per la quale la Blasi avrebbe presentato un ricorso urgente al Tribunale di Roma.

Totti ‘ruba’ le scarpe ad Ilary e lei corre in tribunale

La show girl, tramite il suo legale, avrebbe richiesto l’immediata restituzione delle scarpe, delle borse e anche di alcuni gioielli molto preziosi. Si tratterebbe di un bottino molto consistente che si aggirerebbe su una cifra a quattro zeri. Sarebbe questa la vendetta di Totti per il presunto furto degli orologi Rolex, per cui però l’ex capitano non avrebbe presentato un ricorso.

La collezione di scarpe della show girl è immensa, tra decolleté, sandali e sneakers, pare che la Blasi sia molto legata alle sue calzature e non solo per l’ingente valore economico. L’udienza in tribunale dovrebbe tenersi il prossimo 14 ottobre e bisognerà capire se il giudice metterà fine a queste ‘marachelle’ e farà restituire i vari oggetti preziosi che l’uno avrebbe portato via all’altra. Quel che è certo è che sono ben lontani i tempi in cui i due ex avevano chiesto il rispetto della privacy in questa separazione, tra prese in giro social e interviste, pare proprio che abbiano cambiato idea sulla questione della riservatezza.