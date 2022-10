0 Facebook Belen Rodriguez e il presunto attacco ad Antonio, la show girl chiarisce: “Il vaffa per un’altra persona” News 11 Ottobre 2022 16:44 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha voluto chiarire un’incomprensione che si è generata in seguito a uno suo sfogo di qualche giorno fa. La show girl argentina aveva condiviso in una delle sue storie Instagram un attacco abbastanza esplicito che aveva fatto pensare potesse essere rivolto ad Antonino Spinalbese, attualmente impegnato nella casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Belen Rodriguez

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”, queste le parole che aveva usato la Rodriguez. Parole che sembravano proprio riferite ad Antonino che magari, sempre senza fare nomi, nella casa potrebbe essersi fatto scappare qualche rivelazione sulla sua passata relazione con Belen. Il collegamento è stato spontaneo poiché le parole della show girl erano arrivate proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare si sarebbe trattato di una coincidenza.

Così la Rodriguez è tornata a parlare di quel messaggio, chiarendo che quanto aveva scritto qualche giorno fa non è rivolto ad Antonino Spinalbese ma a un’altra persona di cui preferisce non rivelare l’identità: “Per chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua ‘identità’, non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”. Il mistero, dunque, si infittisce. Chi è questa persona con cui a quanto pare Belen avrebbe litigato? Difficile dirlo.