Guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Lui non vuole darle un euro. La richiesta ‘folle’ della conduttrice”

Nessun divorzio consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scontro è economico. Se l’ex letterina infatti pretende 27 mila euro al mese (20 per lei e 17.500 per i 3 figli), l’ex capitano della Roma ha le idee chiare: vuole dare 7 mila euro al mese ai bambini ma zero euro all’ex moglie. Ovviamente si va a una guerra.

Nel frattempo il divorzio, che ha atteso ben due mesi per concretizzarsi, è più brusco che mai. La conduttrice ha iniziato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso dl fine di riavere le sue borse firmate che il marito le ha sottratto. Furto che Totti avrebbe messo in atto dopo che la Blasi avrebbe svaligiato un caveau prendendo tutti i Rolex di valore dell’ex giallorosso. Insomma uno scontro a colpi di cifre record e beni di lusso.

Francesco Totti ha avuto nella sua vita, tra carriera calcistica, sponsor e proprietà, la possibilità di guadagnare milioni di euro. Ilary, dal canto suo, è una nota conduttrice Mediaset e guadagna quasi un milioni di euro a edizione dell’Isola dei Famosi, per non parlare poi degli introiti provenienti da pubblicità e sponsorizzazioni social. Insomma secondo i legati di Totti la cifra di un assegno di mantenimento di 20 milioni di eroi al mese sarebbe davvero folle. Dal canto suo l’ex letterina si ritiene parte lesa. Dunque la guerra è solo all’inizio.