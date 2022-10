0 Facebook Stefano De Martino spiega perché lui e Belen non compaiono in video assieme Spettacolo 10 Ottobre 2022 13:35 Di redazione 2'

Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Lo show man partenopeo sta vivendo davvero un momento d’oro, ha ritrovato al felicità al fianco di Belen Rodriguez, la carriera va a gonfie vele e per i suoi trentatré anni si è regalato una meravigliosa villa nel quartiere di Posillipo a Napoli.

Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez

Sebbene non ami parlare della sua vita privata nel corso dell’intervista non poteva mancare l’argomento Belen Rodriguez. De Martino ha spiegato per quale motivo lui e la show girl argentina non compaiono più assieme in video. I fan della coppia vorrebbero vederli assieme in televisione, eppure a parte le storie Instagram, non sono più comparsi vicini in qualche programma televisivo.

Così Stefano ha spiegato per quale motivo lui e Belen stanno cercando di tenere separate le loro vite professionali: “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori. L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”. Dunque la decisione sarebbe per evitare che l’attenzione sia spostata troppo sulla loro relazione e non sul programma in cui comparirebbero.