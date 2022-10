0 Facebook Caivano, trovato cadavere in decomposizione: è di Massimo Angelino Cronaca 10 Ottobre 2022 13:39 Di redazione 1'

Questa mattina i carabinieri della stazione di Caivano hanno rinvenuto il cadavere di un 45enne allontanatosi lo scorso 3 ottobre dall’ospedale di Frattamaggiore (reparto psichiatria). E’ stato trovato in un terreno, in avanzato stato di decomposizione. Non si esclude che sia morto per cause naturali.

Indagini in corso. Secondo quanto riportato da Internapoli la vittima è Massimo Angelino. “Riposa in pace fratello mio“, questo il messaggio d’affetto pubblicato su Facebook da Mario Angelino, parente di Massimo.