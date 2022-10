0 Facebook Lutto in Campania, Francesco muore assieme alla ragazza dopo il drammatico incidente Cronaca 10 Ottobre 2022 13:18 Di redazione 1'

Un vero e proprio dramma si è consumato sulle strade della Liguria: le vittime, un ragazzo e una ragazza di 26 anni, lui un giovane agente della penitenziaria originario di Aversa.

Tragico incidente mortale, muoiono due giovani di 26 anni

I due giovani erano a bordo di una Bmw quando si sono schiantati contro il pilone dell’ex ferrovia, all’uscita del porto di San Lorenzo, in provincia di Imperia. La vettura si sarebbe ribaltata mentre percorreva la strada a velocità più che sostenuta, per lo più su un asfalto completamente bagnato per la pioggia delle scorse ore: per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Aversa piange Francesco Ferrara

Lei, Isabella Augello, lui, Francesco Ferrara, originario di Aversa, era in servizio da poco tempo presso il carcere di Sanremo come agente della polizia penitenziaria.