Belen via per lavoro, Stefano De Martino fa da baby sitter a Luna Marì: l'immagine tenera Spettacolo 7 Ottobre 2022

Stefano De Martino padre d’oro e anche baby sitter. Lo dimostrano le recenti storie di Belen Rodriguez, che è partita per la Toscana per lo shooting della sua nuova linea d’abbigliamento “Mar de Margaritas”. Con lei ci sono anche i genitori, così in tanti si sono domandati con chi ha lasciato Santiago e Luna Marì, visto che non ha una tata, come più volte ha detto.

Stefano De Martino fa da baby sitter a Luna Marì quando Belen non c’è

A rispondere a questo quesito c’è proprio una storia della show girl che mostra la piccola Luna Marì in una casa che sembra essere quella di Stefano. A confermare ulteriormente il fatto che il bel De Martino si sta occupando non solo di Santiago ma anche della figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip, c’è un’altra foto che mostra i due fratelli davanti al pianoforte che è decisamente quello dello show man partenopeo, mentre si divertono a suonarlo.

Le immagini sono molto tenere e dimostrano quanto De Martino sia legato a Luna Marì. Lui stesso aveva raccontato di essere come uno zio per la piccola, così non avrà avuto problemi a offrirsi come baby sitter.