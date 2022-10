0 Facebook Stefano De Martino confessa: “Ho paura di rimanere solo. Con Belen a letto? La sera vado in coma, è lei brava” Spettacolo 10 Ottobre 2022 14:23 Di redazione 2'

Stefano De Martino, 33 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. Dopo il Tim Summer Hits, e le conduzioni su Rai Due, l’ex ballerino rivela i suoi segreti, le sue paure, ma soprattutto le sue ambizioni. E non manca la sua vita privata.

Stefano De Martino tra tv e vita privata

La donna che ha sempre amato, Belen Rodriguez, è adesso al suo fianco e con lei ha un granfe famiglia allargata composta da Santiago, figlio di entrambi, e Luna Marì, figlia dell’argentina e di Antonino Spinalbese. Ma la parte più interessante riguarda la vita lavorativa, quella che il conduttore con sacrificio, studio e pazienza, si è riuscito a costruire svincolandosi dal mondo del gossip e a diventando famoso con le sue forze e il suo talento.

Il suo sogno nel cassetto? Prendere una laurea, magari in Filosofia, visto che questo arricchirebbe il suo bagaglio culturale, essenziale per il suo lavoro. E poi non manca il dettaglio sulla vita privata, la paura di rimanere solo e la consapevolezza di avere al suo fianco Belen e Santiago. “Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”.