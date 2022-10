Disavventura per un uomo di 60 anni che era convinto di entrare in una casa di appuntamenti e invece ha sbagliato porta. E’ accaduto in un condominio di Polla, comune in provincia di Salerno.

Vuole entrare in una casa di appuntamenti ma sbaglia porta

Il 60enne pare avesse un appuntamento con alcune ragazze, avrebbe però sbagliato porta entrando in un’altra casa. I proprietari, quando hanno visto l’uomo entrare nel loro appartamento, l’hanno scambiato per un ladro e l’hanno bloccato fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo ai militari ha spiegato il gigantesco malinteso.

Ha chiarito che era diretto da un’altra parte, i proprietari dopo aver ascoltato la spiegazione hanno scelto di non sporgere denuncia.