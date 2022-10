0 Facebook Rita De Crescenzo spiega perché non ha più la patente: “Stavo sotto psicofarmaci” News 7 Ottobre 2022 13:55 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo in una delle sue dirette ha spiegato ai suoi followers per quale motivo non ha più la patente. Più volte si è ripresa mentre è in automobile ma non è mai alla guida, così ha chiarito per quale motivo non è mai lei a condurre.

Perché Rita De Crescenzo non ha la patente

La tiktoker partenopea stava parlando del suo passato in una delle dirette mattutine, quando ha chiarito per quale motivo non ha più la patente. Prima ha detto di aver avuto in regalo dal marito molte automobili: “Sapete quante Smart mi ha comprato mio marito? Io non ho più la patenta, perché stavo sotto psicofarmaci e altre porcherie. Ora me la devo riprendere, ora vediamo che dobbiamo fare. Mi sono comprata un’auto bellissima”.

Dunque, stando a quanto ha raccontato in diretta pare che la patente le sia stata ritirata ma che vorrebbe riprenderla, anche perché avrebbe acquistato una nuova auto.