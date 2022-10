0 Facebook Maurizio Costanzo non sta bene, salta lo show: “E’ successo a poche ore dalla registrazione” Cronaca 7 Ottobre 2022 13:48 Di redazione 1'

Apprensione per le condizioni di Maurizio Costanzo. Un’indisposizione del noto conduttore e presentatore ha fatto saltare la registrazione del talk show in onda su Canale 5 in seconda serata.

Maurizio Costanzo non sta bene: salta la registrazione del suo talk-show

Come spiegato da TvBlog, non ci sono ulteriori informazioni sull’indisposizione che ha colpito Maurizio Costanzo, 84 anni. A poche ore dalla registrazione della puntata di stasera venerdì 7 ottobre sono saltati tutti i piani degli ospiti del talk-show.

Al Parioli di Roma erano attesi tra gli altri Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Patty Pravo. Inoltre, tra i vari temi da trattare ci sarebbe stato sicuramente spazio per il ‘Caso Bellavia‘, complice la presenza di Sonia Bruganelli.

I piani alti di Canale 5 sono stati costretti a modificare il palinsesto televisivo: dopo la serie tv ‘Viola come il mare‘, con tutta probabilità andrà in scena un film.