Belen Rodriguez e il segreto di bellezza, la routine rigida da seguire
7 Ottobre 2022

Belen Rodriguez condivide spesso momenti della sua vita quotidiana sui social. La show girl argentina ha spiegato ai suoi followers una rigida routine che segue ogni mattina per curare la sua bellezza.

Il segreto della bellezza di Belen Rodriguez

Ha deciso di condividere le immagini mentre si sottopone a un lungo trattamento mattutino, condividendo con chi la segue tutti i passaggi affinché possano seguirla anche loro.

Belen inizia con lo struccarsi il viso con il latte detergente, probabilmente intende una pulizia mattutina. Poi utilizza una sorta di scovolino per levare le cellule morte, poi mette un siero idratante, un contorno occhi e inizia a massaggiarsi il viso e infine si fa una maschera alla vitamina C. La Rodriguez nella lista condivisa ha poi detto che si può fare con quel che si trova in casa, ma l’importante è seguire la routine quotidianamente per rendere la pelle bella e lucente.

