Rita De Crescenzo ha fatto una nuova diretta su Tik Tok, ha voluto rispondere a una serie di critiche che le sono state fatte dopo che si è ripresa con il figlio Checco a fare shopping in un negozio di lusso. Praticamente ha spiegato che non si sarebbe arricchita grazie a Tik Tok, ma che già prima poteva permettersi determinate spese.

Il passato di Rita De Crescenzo

All’inizio del collegamento la De Crescenzo ha ripercorso il suo passato, parlando di un momento buio della sua vita, quello in cui come ha raccontato prendeva psicofarmaci e usava droga, superato grazie alla fede in Dio. Ha parlato di quello che hanno dovuto subire i suoi figli quando lei non stava bene, ha spiegato che viveva in una splendida casa a Santa Lucia, che le avrebbe lasciato il padre in eredità e che poi ha venduto, ma che stava male e non riusciva a essere felice perché aveva queste dipendenze: “Oggi voglio raccontarlo, io ho avuto un periodo nero(…) Voi mi criticate tanto, ma non sapete i guai che io ho fatto e quello che ho vissuto. Vi ho raccontato tutto, che ho rubato mio padre dalla sala mortuaria, che sono stata inseguita dall’elicottero dei carabinieri, che sono salita sul tetto di un palazzo (…). Oggi ho incontrato Gesù e la mia vita è cambiata, quindi perché prima di criticare non pensate ai vostri guai, che tutti li abbiamo”.

Alla fine della diretta poi, parlando della sua personale esperienza, ha voluto esortare i suoi followers a combattere ogni mattina: “Prendete le gocce e buttatele. Siamo strumenti nelle mani di Satana (…). Il demone si mette paura di me, io l’ho sconfitto. Quando la mattina vi svegliate combattete, io l’ho fatto (…). Quando vedo chi mi critica io penso ma che devo fare, ho combattuto i demoni della droga e degli psicofarmaci che me ne frega di quest’immondizia”.