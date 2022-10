0 Facebook Il quartiere di Napoli in un ‘mare’ di degrado: trovata una barca tra i rifiuti: “Atto incivile” Cronaca 7 Ottobre 2022 13:18 Di redazione 1'

E’ critica la situazione rifiuti a Pianura, quartiere di Napoli, per strada ormai c’è di tutto. In via Montagna Spaccata è stata addirittura abbandonata una barca. Le immagini scattate dai residenti stanno facendo indignare il web.

Il quartiere di Napoli in un ‘mare’ di degrado: trovata una barca tra i rifiuti

A segnalare l’episodio, un residente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Ci troviamo in via Montagna Spaccata 521: tra i vari rifiuti come resti alimentari, divani, televisori e vasche da bagno si va ad aggiungere anche una barca.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’assurdo ritrovamento: “Abbiamo allertato le Autorità e richiesto la rimozione dell’imbarcazione e di rintracciarne il proprietario che dovrà essere denunciato e sanzionato”.

Il politico ha poi aggiunto: “Abbandonare una barca in strada non è esattamente un fatto che passa inosservato. Ci aspettiamo che chi si è reso protagonista di questo atto gravemente incivile e sconsiderato venga individuato al più presto”

