Anna Tatangelo torna a parlare dopo la scomparsa della madre: "Dicono che viaggiare fa bene all'anima" Spettacolo 7 Ottobre 2022

Anna Tatangelo è in viaggio. La cantante e show girl è tornata a parlare sui social dopo la scomparsa della madre e ha condiviso una storia sui social in cui si è ripresa in aereo, in compagnia probabilmente del figlio, poiché si intravedono due passaporti.

Anna Tatangelo parte dopo la morte della madre

La cantante sta vivendo un momento molto doloroso, la madre si è spenta dopo una lunga malattia ed accettare una perdita del genere non è facile. Così probabilmente ha deciso di staccare la spina per un po’ e concedersi una vacanza lontano da tutti. Alle immagini ha allegato il commento: “Dicono che viaggiare faccia bene all’anima, soprattutto in alcuni momenti particolari della nostra vita. Buon viaggio a me”.

La Tatangelo ha potuto contare sulla vicinanza e sull’affetto dei suoi fans che le hanno dimostrato tutto il loro affetto in questo momento così doloroso. Ora ha deciso di partire, non ha spiegato dove ma a giudicare dal volo potrebbe essere una destinazione lontana.