Il 'messaggio' di Belen Rodriguez dopo la puntata del Grande Fratello Vip: "Si può restare genitori senza essere una coppia" Spettacolo 7 Ottobre 2022

La pubblicazione sui social di Belen Rodriguez dopo la puntata del Grande Fratello Vip è sembrata un chiaro messaggio ad Antonino Spinalbese. Il suo ex è impegnato nel reality, partecipazione che pare non abbia fatto molto piacere alla show girl argentina, che intanto continua la sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, il gesto dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Belen e Antonino assieme hanno avuto una figlia, Luna Marì e più volte entrambi hanno dichiarato di conservare buoni rapporti soprattutto per il bene della bambina. Così le parole pubblicate dalla show girl, proprio mentre su canale 5 ci concludeva da poco la puntata del Grande Fratello Vip, sembrerebbero riferite a Spinalbese.

Belen ha condiviso il passaggio di un libro che sta leggendo: “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo!”. E ancora: “Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio […] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”. E’ chiaro che abbia voluto ribadire come per lei due genitori non debbano stare per forza assieme proprio come hanno fatto lei e Antonino.