Grande Fratello Vip, violato il regolamento? Bufera su Wilma Goich News 6 Ottobre 2022 14:37

A poche ora dall’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip scoppia un’altra polemica sui social. Questa volta molti utenti hanno fatto notare che una concorrente potrebbe aver violato il regolamento. Nell’occhio del ciclone questa volta è finita Wilma Goich.

Cosa ha fatto Wilma Goich nella notte al Grande Fratello Vip

Dopo l’uscita di Bellavia, il caso di bullismo con conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita volontaria di Sara Mancuso, adesso arriva anche questa. Wilma Goich avrebbe infranto le regole del gioco nella notte, la concorrente pare che abbia messo in atto un goffo tentativo di organizzarsi con le persone con cui più ha legato per le nomination da fare questo giovedì sera.

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… Tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”, queste le parole di Wilma che non sono sfuggite ai più attenti. Il popolo social ora chiede seri provvedimenti nei confronti di Wilma. Con molta probabilità Signorini discuterà dell’accaduto in puntata e, visto che tiene molto conto del giudizio del pubblico, non è detto che non prenda provvedimenti.