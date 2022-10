0 Facebook Come sta Marco Bellavia, il concorrente parla dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Spettacolo 6 Ottobre 2022 14:23 Di redazione 2'

L’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip aveva creato, oltre alla bufera sui concorrenti per l’episodio di bullismo, tanta preoccupazione rispetto alle sue condizioni. L’ex volto di Bim Bum Bam era apparso in evidente difficoltà, motivo per cui ha scelto di lasciare il reality di Cinecittà. Dopo aver varcato la porta rossa non si erano più avute sue notizie e la sua assenza durante la puntata di lunedì aveva preoccupato non poco i telespettatori.

Quali sono le condizioni di Marco Bellavia

Lo stesso Alfonso Signorini, prima di procedere ad annunciare ai concorrenti cosa fosse accaduto, aveva spiegato che Bellavia non era presente in studio perché stava poco bene. Il concorrente è tornato a parlare, rincuorando i suoi fan e spiegando che adesso starebbe molto meglio. L’ha fatto in una storia del suo manager condivisa su Instagram in cui gli chiede come sta, l’ex volto di Bim Bum Bam ha risposto: “Io sto bene, avevo bisogno di riordinare le idee”.

Già prima della pubblicazione sui social il manager aveva rincuorato i fan di Bellavia spiegando: “Si sta riprendendo, ora deve pensare alla sua salute, ma non esclude il suo rientro nella casa”. Durante la puntata di questa sera Bellavia pare che avrà un confronto con i concorrenti, poi come spiegato dal suo manager non è escluso un rientro nel gioco. Staremo a vedere.