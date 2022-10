0 Facebook Gf Vip, stop alla diretta: una concorrente è scappata dalla casa Spettacolo 5 Ottobre 2022 15:27 Di redazione 2'

E’ giallo su quello che è accaduto nelle ultime ore al Grande fratello Vip. Improvvisamente infatti è stata stoppata la diretta h24 su Mediaset Extra. A quanto pare emerge l’ipotesi che le immagini siano state interrotte a causa del presunto abbandono di una concorrente.

Nel primo pomeriggio, la diretta è stata sospesa ed è apparsa questa scritta: “Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello”. Nessuna spiegazione ufficiale, ma i fan hanno ipotizzato il motivo. a lasciare la casa improvvisamente sarebbe stata Sara Manfuso, che già nella scorsa puntata di prima serata aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco.

Il motivo? Non si rispecchierebbe nelle cause che hanno condotto all’abbandono della casa di Marco Bellavia con la successiva ramanzina in diretta di Alfonso Signorini e le eliminazioni di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Secondo i fan dunque la redazione avrebbe fermato la diretta per permettere alla concorrente di uscire. Intanto, nonostante non ci sia la conferma, su Twitter hanno già cominciato a spopolare i meme di sfottò contro la Manfuso.

Chi è Sara Manfuso?

Sara Manfuso è una giornalista e scrive per il quotidiano Il Giornale. Lavora s in radio, a Radio 2 con il programma “I Lunatici” e spesso è ospite nei talk televisivi Mediaset, dove viene interpellata per temi di politica, cronaca e attualità.