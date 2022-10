0 Facebook Sebastian muore mentre fa il rider, l’azienda lo licenzia da morto: “Non ha rispettato le condizioni” Cronaca 5 Ottobre 2022 15:32 Di redazione 2'

A Firenze si piange la scomparsa del di Sebastian Galassi, 26enne che di professione faceva il rider. Il giovane ha perso la vita la sera del primo ottobre in un tragico incidente stradale mentre faceva una consegna.

Sebastian muore mentre fa il rider, l’azienda lo licenzia da morto: l’email delle polemiche

Non solo l’immane tragedia, ma anche l’inverosimile email di licenziamento inviata a Sebastian da Glovo il giorno dopo la sua morte. Uno stralcio del messaggio recita: “Gentile Sebastian, siamo spiacenti di doverti informare che il tuo account è stato disattivato per il mancato rispetto dei termini e delle condizioni“. Una mail inviata a seguito di alcune lamentele arrivate da clienti che non avevano ricevuto il loro ordine, ignari che Sebastian fosse purtroppo deceduto.

Le scuse di Glovo

Glovo ha subito chiesto scusa per l’accaduto spiegando che quel messaggio era stato inviato per errore e in modo automatico. Il giorno dopo la morte di Sebastian, a casa Galassi, è arrivata una chiamata di scuse da parte della start up spagnola: “Non ci sono parole. Ci hanno detto che è stato un errore, il suo account è stato sospeso per proteggere l’identità del suo profilo e quel messaggio è partito in automatico: hanno promesso di inviare un contributo per le spese del funerale” racconta la zia del ragazzo.

Manifestazioni anche a Napoli

Intanto in varie città italiane ci sono mobilitazioni in corso da parte dei rider che chiedono maggiore sicurezza e tutela nel settore. Anche a Napoli sono previste manifestazioni di dissenso nelle prossime ore.