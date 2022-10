0 Facebook Napoli, residente si oppone ad abusivo e viene minacciato: “Ti do fuoco alla macchina” Cronaca 3 Ottobre 2022 13:25 Di redazione 2'

Una situazione insostenibile. Una delle principali piaghe di Napoli è sicuramente quella dei parcheggiatori abusivi, con alcune zone della città completamente in ostaggio di questi individui.

Napoli, residente si oppone ad abusivo e viene minacciato: il racconto

Nel quartiere di Santa Lucia, gli abusivi la fanno da padrone. Brutta disavventura per un residente che ha raccontato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli il triste episodio:

“Ho parcheggiato in via Generale Orsini e mi è stato chiesto di parcheggiare un po’ più su (area di pertinenza di un altro gruppo). Mi sono alterato con il parcheggiatore dicendogli di non permettersi di imporsi proprietario di un’area pubblica con me considerando che mi conosce anche (essendo residente)”.

“Salito a casa sentivo che era sotto il balcone continuando a minacciarmi, così ho fatto un video dal balcone. Ora mia madre (proprietaria della vettura) preoccupata per eventuali danni alla stessa ha deciso di metterla in garage ed ora è costretta a pagare una cifra mensilmente (solo perché i servizi pubblici non sono usufruibili).

Sono andato in questura a Medina e dopo 1 ora di attesa mi è stato detto che è inutile denunciare li, mi è stato consigliato di andare al commissariato sulla Riviera di Chiaia in quanto è di loro competenza. Inoltre lo conoscono, ha tante multe e denunce e non possono fargli nulla. Questo per dimostrare che la soluzione non è denunciare”.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’episodio: “Chi ha il coraggio di opporsi e denunciare deve essere supportato dalle Istituzioni. Urgono interventi mirati, delle nuove normative e misure stringenti sugli abusivi per liberare la città dall’illegalità e dalla prepotenza“.

