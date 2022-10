0 Facebook Bambino di 8 mesi in arresto cardiaco, l’intervento salvavita: ricoverato al Santobono di Napoli Cronaca 3 Ottobre 2022 13:32 Di redazione 1'

E’ stato portato in ospedale in arresto cardiaco a causa del Covid-19. Un bambino di soli 8 mesi è stato salvato presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. E’ stato condotto in reparto e rianimato dai pediatri Giuseppe Furcolo e Maria Marsella.

Come riporta Avellino Today, una volta stabilizzato, il bambino è stato condotto presso l‘ospedale Santobono di Napoli con un’eliambulanza.

Secondo quanto è stato riportato, pare che la piccolina avesse diverse patologie pregresse respiratorie.