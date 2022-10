0 Facebook Rincaro bollette, pescheria costretta a chiudere in Campania: “Bisogna scendere tutti in piazza” Cronaca 3 Ottobre 2022 13:02 Di redazione 1'

Comincia a farsi sentire in maniera sempre più importante il rincaro bollette in Italia. A tal proposito, sui social, sta spopolando la foto pubblicata da Gianni Simioli che ritrae una nota pescheria della Campania costretta a chiudere per i costi troppo alti dell’energia elettrica.

Caro bollette. pescheria costretta a chiudere in Campania

Siamo in Campania, in particolar modo a Caserta: una nota pescheria ha accolto i suoi clienti con la saracinesca completamente abbassata. Il motivo? Il rincaro bollette. Emblematico il messaggio lasciato: “Causa caro bollette da lunedì 19 settembre questo esercizio resterà chiuso momentaneamente“.

I commenti sotto il post

Diversi i commenti degli utenti sui social sotto il post pubblicato da Gianni Simioli: “Tutti in piazza bisogna andare” e ancora: “Bisognerebbe fermarci tutti, fabbriche, commercianti, persone, auto, anche a casa tutto spento“, chiaro segnale di come si stia prendendo una strada senza ritorno.

IL POST SUI SOCIAL