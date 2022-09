0 Facebook Napoli, insulti sfociano in violenza: parcheggiatore abusivo aggredisce ausiliare del traffico: “Mi ha colpita al naso Cronaca 14 Settembre 2022 14:13 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto avvenuto a Forcella, quartiere di Napoli. Un parcheggiatore abusivo ha aggredito un ausiliare del traffico. A riprendere l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Spavento a Napoli, parcheggiatore abusivo aggredisce ausiliare del traffico

L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 12 settembre in via Giuseppina Guacci Nobile, nel quartiere di Forcella. Come spiegato da Internapoli, l’ausiliare – assieme a due colleghi – stava verificando ci fossero i grattini sulle auto parcheggiate sulle strisce blu quando un parcheggiatore abusivo le si è avvicinato inveendole contro. Dagli insulti si è passati poi all’aggressione fisica.

L’uomo ha colpito la donna al naso prima di darsi alla fuga. A soccorrere l’ausiliare del traffico ci hanno pensato i due colleghi per poi trasportarla all’ospedale del Mare per una visita di controllo.

Il commento di Francesco Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Borrelli ha espresso con un messaggio la sua vicinanza all’ausiliare: “Esprimiamo la nostra solidarietà alla dipendente ANM aggredita e le auguriamo una pronta guarigione. Chiediamo che l’autore di questa vile ed ignobile aggressione venga al più presto rintracciato ed arrestato. Vanno fermati a tutti i costi“.