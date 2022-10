0 Facebook Andrea Sannino non sta bene, l’annuncio sui social dell’artista partenopeo: “Il mancato riposo ha peggiorato la situazione” Ad annunciarlo è lo stesso Andrea Sannino con un messaggio su Facebook Spettacolo 3 Ottobre 2022 19:47 Di redazione 2'

Brutte notizie per i fan di Andrea Sannino: lo splendido interprete partenopeo costretto ad annullare due concerti in Campania per alcuni problemi di salute.

Andrea Sannino non sta bene, l’annuncio sui social dell’artista partenopeo

Ad annunciarlo è lo stesso Andrea Sannino con un messaggio su Facebook spiegando di convivere con una laringite acuta che in questi giorni è peggiorata: “Cari amici, è da dieci giorni circa che convivo e combatto con una laringite acuta, colpa dei primi effetti dovuti agli sbalzi di temperatura ed anche al troppo lavoro e ai tanti impegni che ho avuto in questo tour iniziato a Maggio e non ancora finito“.

L’artista partenopeo ha poi aggiunto: “Una settimana in cui ho stretto i denti e ho cercato di resistere e portare a termine i concerti e continuare a cantare per il meraviglioso pubblico che quest’anno è sempre venuto a vedermi in massa. Pensavo a voi e resistevo“.

Andrea Sannino ha poi spiegato, a suo malgrado, di dover annullare due concerti: “Purtroppo però il mancato riposo non ha fatto che peggiorare la situazione al punto che, mio malgrado, sono costretto ad annullare i concerti previsti questa sera a Villa Literno e domani a Trentola Ducenta, in quanto impossibilitato a cantare e a reggere fisicamente il palco. Con voi voglio sempre essere onesto e non ho mai considerato altre ipotesi pur di venire li e “prendere in giro” il pubblico. Io cerco sempre di cantare con l’anima e sopratutto con la voce, la mia voce e quando questa non c’è, bisogna rispettare se stessi e la gente che non puó venire convinta di ascoltarmi dal vivo e si ritrova a sentire un disco”.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL