Napoli, agguato a Scampia. Il nipote dei Notturno ferito dai proiettili: è in ospedale Cronaca 3 Ottobre 2022 18:33 Di Andrea Aversa

DI uovo spari in strada a Scampia, quartiere dell’area Nord periferia di Napoli. Ma se ieri sera i proiettili non hanno fatto danni, questo primo pomeriggio hanno fatto scorrere il sangue. È stato infatti ferito dai colpi d’arma da fuoco il giovane Nicola Notturno.

Classe 2003, la vittima è stata colpita ad una gamba e a un braccio. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it Notturno è stato ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della polizia.

Gli agenti del locale commissariato stanno cercando di capire se i due eventi sono collegati. Nicola Notturno è parente di Raffaele, Nicola (omonimo, ucciso nel 20017), Enzo e Gennaro Notturno. La famiglia è stata protagonista della nota faida di camorra.

Fedelissimi dei Di Lauro prima, alleati degli scissionisti poi, con Gennaro che è diventato collaboratore di giustizia.