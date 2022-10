0 Facebook D’Alessio ambasciatore della musica napoletana, i commenti: “Lo meritava D’Angelo” Musica 4 Ottobre 2022 07:38 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio è stato nominato dal Comune di Napoli ambasciatore della musica napoletana. Il prossimo giovedì si terrà un evento ufficiale presso la sala dei Baroni al Maschio Angioino. Una cerimonia prestigiosa all’interno di un luogo simbolico.

Una decisione, quella dell’amministrazione cittadina, che ha fato felici moltissimi napoletani. Gigi D’Alessi è amatissimo e da decenni è diventato un artista di caratura internazionale. Solo qualche mese fa il doppio concerto in piazza del Plebiscito che ha avuto tantissimo successo.

Ma non tutti sono stati d’accordo con il conferimento di questa onorificenza. Tanti utenti hanno pubblicato dei commenti sui social affermando che sarebbe stato meglio scegliere Nino D’Angelo per quel ruolo. Coincidenza vuole che i due sono in tour insieme.