Problemi per Andrea Sannino alla Festa di San Giuliano: "Non si potrà esibire più" Spettacolo 14 Settembre 2022

Problemi per il cantante Andrea Sannino. Doveva essere alla Festa di San Giuliano a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, quando purtroppo è arrivato l’annuncio.

Come riporta il Meridiano, poche ore fa p stato cancellato il concerto. L’artista, a causa del maltempo, si esibirà domenica 2 ottobre presso lo spazio accanto allo stadio. In programma resta la processione per il quarto centenario sabato 17 settembre.

Insomma solo un rinvio a causa del maltempo atteso nei prossimi due giorni a Napoli e in Campania. I fan di Sannino possono stare tranquilli.