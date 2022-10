0 Facebook Lo schianto in auto con la madre, Emma muore a 15 anni. Il papà: “Eri tutto per me” Cronaca 1 Ottobre 2022 13:35 Di redazione 1'

Ha pero la vita a soli 15 anni dopo un grave incidente avvenuto a Cecina in Toscana. La giovane Emma Tosa era in auto con la madre al momento dell’impatto. Anche la donna è rimasta gravemente ferita. Di seguito il post pubblicato dal papà della vittima.

“Papa pensava di proteggerti e non ce l’ho fatta eri tutto l’aria, la vita, l’amore, eri semplice, speciale, candita, non avevi un ombra di cattiveria, eri tutto di tutti noi, eri l’ombra di Mamma, vi completavate anima e cuore e ora non ci sei più.

Mi e rimasto di abbracciarti in un obitorio ma i tuoi occhi sempre accesi mi parlavano. ‘Papà! Non voglio andare’…Piena di vita da vivere. Emma papà non ti lascerà mai, Papa ti cercherà sempre, papà sta male da Morire. Dovrò farmi forza per i tuoi fratelli ma so che dentro sono finito senza te.. Non è um addio ma ci vediamo prestissimo.

E come dicevi te CUOREEEEE“.