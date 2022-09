0 Facebook Lo schianto in auto e la tragedia, Emma è morta a 15 anni: “Non ci sono parole” Cronaca 30 Settembre 2022 14:05 Di redazione 1'

Una triste notizia che ha sconvolto ben tre comunità, tutte legate a città di mare: Napoli, Pozzuoli e Livorno. Un incidente d’auto ha strappato alla vita la giovane Emma, deceduta a soli 15 anni. Il sinistro è avvenuto a causa di uno scontro frontale.

Coinvolto un furgoncino e la vettura sulla quale viaggiavano la ragazza e sua madre. L’adolescente viveva e studiava a Livorno ma era napoletana e originaria di Pozzuoli. A ricordarla le parole d’affetto a lei dedicate dell’istituto Paolo Cattaneo.

“Oggi per il nostro istituto è un giorno tristissimo. È venuta a mancare improvvisamente agli affetti della famiglia, degli amici e di tutti noi la giovane vita della piccola Emma. Non abbiamo parole rispetto a questa terribile notizia. Riposa in pace Emma!“, questo il testo del post pubblicato su Facebook.