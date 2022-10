0 Facebook Il papà sbaglia e Meloni è il bersaglio, l’attacco di Conte: “Intollerabile, è fango!” Politica 1 Ottobre 2022 13:49 Di redazione 2'

La notizia pubblicata in questi giorni dai media, che ha ripescato nel passato del papà di Giorgia Meloni, ha scatenato un furioso dibattito. Quasi tutte le parti politiche, in particolare Giuseppe Conte e Carlo Calenda, hanno mostrato solidarietà per la leader di Fratelli d’Italia, tra l’altro abbandonata da piccola dal genitore: non si può esser giudicati per i peccati del padre.

“Questo è fango su Giorgia Meloni. Io Meloni e Fratelli d’Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola

a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del padre.

È inoltre intollerabile mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel contesto. È una lezione che anche la politica, compresa quella portata avanti da Giorgia Meloni contro chi è in difficoltà e non ha nulla, deve imparare“.

Anche Carlo Calenda si è pronunciato in merito a questa notizia: “Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Meloni non c’entra nulla con lei. Cancella questo tweet che tra l’altro ha l’unico effetto di portare ancora più gente a sostenere Fratelli d’Italia“.