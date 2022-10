0 Facebook Cassano contro il Napoli dello scudetto, la dura risposta di Ferrara: “Taci, Diego non ti avrebbe voluto: prendevi il biberon” Calcio Napoli 1 Ottobre 2022 13:02 Di redazione 1'

Continua a infervorare la polemica scatenata dalle dichiarazioni di Antonio Cassano. L’ex attaccante ha dichiarato qualche giorno fa che il Napoli di ha vinto lo scudetto solo grazie a Diego che ha trionfato con, “delle pippe e scappati di casa“.

E dopo la risposta di Renica è arrivata anche quella, dura, di Ciro Ferrara: “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”“.

A prendere parte alla discussione anche l’ex capitano azzurro di quegli anni, ‘Pal e fierr’ Bruscolotti: “Cassano è da manicomio, avrei voluto tanto marcarlo in campo“.