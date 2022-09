0 Facebook Stop al reddito, l’avviso della camorra alla Meloni: “Più rapine ed estorsioni” Cronaca 28 Settembre 2022 13:16 Di redazione 1'

Lo spauracchio di Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza starebbe impensierendo anche la camorra. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli alcuni boss intercettati avrebbero esternato la loro preoccupazione nel caso in cui il sussidio dovesse essere eliminato.

Come correre ai ripari? Aumentando le estorsioni e le rapine. Attività illegali che dovrebbero garantire quei ‘fondi’ che ad oggi sarebbero forniti dal reddito, soprattutto per foraggiare la manovalanza e aiutare le famiglie con parenti detenuti affiliati ai clan.

“La Meloni vuole togliere il Reddito, non ci resta che scendere in strada a fare le rapine. O bisognerà aumentare le estorsioni“, questa l’intercettazione incriminata ed emersa dalle indagini della Polizia di Stato.

Per gli inquirenti c’è, “un gruppo criminale di persone, accomunate dal fatto di essere destinatarie della medesima ordinanza di custodia cautelare in materia di traffico di stupefacenti e risultate in gran parte percepire illegittimamente il reddito di cittadinanza“.