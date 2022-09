0 Facebook Docente ucciso fuori scuola. Gli ultimi momenti in vita, la possibile pista: “Ha inviato la posizione al suo killer” Cronaca 28 Settembre 2022 14:51 Di redazione 1'

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Marcello Toscano, docente di sostegno in una scuola di Melito, la ‘Marino-Guarano‘ sita in via della Magnolie.

Omicidio Marcello Toscano, il docente avrebbe inviato la posizione al suo carnefice

Secondo una prima ricostruzione, il 64enne, poco prima di essere ucciso, avrebbe chiesto nel gruppo su Whatsapp con i suoi colleghi come si inviasse la posizione. Una possibile pista potrebbe essere quindi che Marcello Toscano possa aver inviato la localizzazione alla persona con cui doveva incontrarsi, trasformatosi poi proprio nel suo carnefice.