Dramma a Melito, docente ucciso a coltellate nel giardino della scuola: indagini in corso
28 Settembre 2022

Tragedia nel Napoletano: ucciso a coltellate nel cortile della scuola un docente di sostegno. Il suo nome era Marcello Toscano: aveva 64 anni. L’uomo, dal 2015 al 2020, ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Mugnano.

Il cadavere è stato ritrovato in una pozza di sangue, riverso a terra in una scuola di Melito, la ‘Marino-Guarano‘ sita in via della Magnolie.

Secondo una primissima ricostruzione, l’omicidio dell’uomo è avvenuto nel tardo pomeriggio. La famiglia aveva avvisato i carabinieri della scomparsa di Marcello a partire dalle 20 di ieri sera.

Indagini in corso

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Marano e Mugnano: si controllano anche le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona.