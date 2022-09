0 Facebook Maltempo in Campania, le strade sono allagate: negoziante va a votare in canoa tra le strade di Lacco Ameno Cronaca 25 Settembre 2022 17:48 Di redazione 1'

E’ diventato in poco tempo a dir poco virale l’immagine che ritrae un negoziante di Ischia che – visto il maltempo di queste ore in Campania e le conseguenti strade allagate – ha deciso di prendere la canoa e remare.

Strade allagate in Campania: negoziante di Ischia va a votare in canoa

Un gesto fatto soprattutto per rendere noto il problema degli allagamenti a Lacco Ameno, una questione sempre più frequente negli ultimi mesi. Il commerciante, Michele Schiano, è proprietario di un negozio in corso Rispoli.

Le parole all’Ansa

Il negoziante è intervenuto ai microfoni dell’ANSA: “Un gesto che ho già fatto in passato ma passano gli anni e non si trova una soluzione. Oggi devo tenere chiuso il mio negozio ma ci sono disagi per le persone anziane, per i bambini ed anche per quelli che devono andare a votare. Pensare che c’è il mare a due metri di distanza”.

IL POST SUI SOCIAL