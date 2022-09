0 Facebook Maltempo nel Napoletano, anziano bloccato nella sua auto sommersa dall’acqua Cronaca 25 Settembre 2022 18:03 Di redazione 1'

Grossa apprensione nel Napoletano per un uomo rimasto bloccato nell’auto quasi completamente sommersa dall’abbondante pioggia caduta in queste ore. A riportare la notizia è ‘Il Mattino’

Siamo a Pomigliano, nel Napoletano, un signore anziano rimane bloccato nella sua vettura quasi del tutto sommersa per via dei forti temporali di queste ore in Campania.

Il conducente inizia ad urlare chiedendo aiuto: fortunatamente le sue grida vengono ascoltate da dei passanti che lo tirano fuori dal veicolo. Nessun problema fisico per l’anziano, ma solo un grosso spavento.