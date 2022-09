0 Facebook Ladri rubano 3 km di cavi di rame nel Napoletano, residenti costretti a stare al buio Cronaca 24 Settembre 2022 10:00 Di redazione 2'

Rubano i cavi dell’illuminazione pubblica lasciando tantissime famiglie senza luce. Desta scalpore quanto avvenuto in quel di Monteruscello, nel Napoletano dove alcuni ladri hanno asportato rame per circa 3 km.

Rubano cavi di rame lasciando tutti al buio: le parole del sindaco

A spiegare l’accaduto ci ha pensato il sindaco Gigi Manzoni che, attraverso una nota, ha spiegato di essere sconcertato e amareggiato per quanto concerne l’illuminazione pubblica: “Sono sconcertato e amareggiato, abbiamo sporto regolare denuncia contro ignoti ai carabinieri e abbiamo riordinato il materiale per ripristinare l’illuminazione pubblica. Ma dobbiamo tristemente prendere atto che ci sono persone che agiscono contro l’interesse pubblico”.

Il primo cittadino aggiunge: “Non è possibile presidiare tutte le strade della città a tutte le ore, anche se abbiamo potenziato la presenza dei vigili urbani nelle zone interessate dai furti e dai danneggiamenti. Siamo di fronte ad atti ignobili e vili che danneggiano innanzitutto l’Amministrazione, in quanto comportano un aggravio di spesa pubblica che, di questi tempi, dovrebbe e potrebbe essere impiegata per altri interventi necessari.

Il nostro dispiacere è soprattutto per i puteolani che sono al buio in queste ore: faremo di tutto per limitare al massimo i loro disagi ed impedire che tutto ciò accada ancora”.