Pozzuoli, lacrime per Simone: il giovane è morto a soli 20 anni Cronaca 21 Settembre 2022

Lutto a Pozzuoli, località flegrea in provincia di Napoli. E’ virale sul web, attraverso i social, la triste notizia della scomparsa di Simone Cavaliere. Il giovane è deceduto a soli 20 anni. Sconvolta l’intera comunità.

Sono tantissimi in queste ore i messaggi d’affetto per il 20enne e la sua famiglia. Domani, giovedì 22 settembre, ci saranno i funerali presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’appuntamento è per le 16.30.