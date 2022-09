0 Facebook Mattia Luconi, le parole del papà dopo il ritrovamento: “Finite le speranze” Cronaca 23 Settembre 2022 19:32 Di redazione 1'

È stato ritrovato il corpicino del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che era disperso dopo che l’auto guidata dalla sua mamma è stata travolta dall’acqua per l’alluvione che ha colpito le Marche.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato da un agricoltore di Trecastelli, vicino al fiume Nevola. L’uomo ha avvertito i carabinieri. Per la conferma della sua identità sarà necessario attendere l’esame del Dna.

“Ormai le speranze sono finite”. Lo ha detto all’ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell’alluvione del 15 settembre, il cui corpo e’ stato rinvenuto in un campo nel territorio di Trecastelli, nei pressi di via SS Trinita’. Ne’ il padre ne’ la madre andranno nel luogo in cui e’ stato trovato il corpo, ha aggiunto.