0 Facebook Ucciso da un tumore a 20 anni, l’ultimo video di Simone: “Basta non ce la facevo più” Cronaca 23 Settembre 2022 11:53 Di redazione 1'

Pozzuoli nei giorni scorsi è stata sconvolta da una triste notizia. Il giovane Simone Cavaliere, a soli 20 anni, ha perso la vita a causa della malattia. Un lungo e sofferto percorso che ha portato il ragazzo a combattere una dura battaglia.

Simone era noto anche al popolo dei social grazie ai video pubblicati su TikTok. Filmati dove il 20enne ha raccontato la sua storia, la sua sfida e le sue passioni. Spesso era la fidanzata ad aggiornare i follower e gli amici sulle condizioni di salute del giovane. Quest’ultimo era un grande tifoso del Napoli.

“Mo sto bene. L’importante è che sto a casa, perché a stare di domenica in ospedale. Non ce la facevo più. Volevo la libertà, basta, non ce la facevo proprio più attaccato 24 ore su 24…non mi sembra ancora vero“, queste le sue ultime parole dette in un video pubblicato su TikTok qualche giorno fa.