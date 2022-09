0 Facebook Ercolano, schianto in scooter: muore giovane 20enne Cronaca 23 Settembre 2022 09:56 Di redazione 1'

A Ercolano poco dopo la mezzanotte i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Resina per un incidente stradale.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un 20enne di Ercolano a bordo di uno scooter impattava contro un’auto con all’interno un 23enne di Somma Vesuviana.

Il centauro – con gravissime lesioni – è stato trasferito da personale del 118 all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto verso le 5.30.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Ercolano.