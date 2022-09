0 Facebook Mattia Luconi, ritrovato il corpo del bambino scomparso durante l’alluvione nelle Marche Cronaca 23 Settembre 2022 17:27 Di redazione 1'

Dopo 8 giorni di ricerche è stato ritrovato il corpicino di Mattia Luconi, il piccolo di 8 anni disperso dopo l’alluvione nelle Marche.

Ritrovato il corpo del piccolo Mattia

Il bimbo è stato ritrovato in un terreno nel Comune di Trecastelli, in provincia di Ancona. Manca solo l’ufficialità del caso che arriverà solo dopo l’esame del Dna. Il corpo di Mattia è stato rinvenuto a circa 15 km di distanza dal punto in cui è stato trascinato via dalla piena del fiume che lo ha colto mentre si trovava in auto con la mamma.

La segnalazione di un cittadino ai carabinieri

Il piccolo è stato ritrovato dai carabinieri su segnalazione di un cittadino che lo ha riconosciuto grazie alla maglia che indossava. I resti sono in stato avanzato di decomposizione per questo per identificarlo servirà autopsia e Dna.