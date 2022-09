0 Facebook Fan in apprensione per Livio Cori, la rivelazione del cantante: “Ho problemi di salute” Cronaca 23 Settembre 2022 17:11 Di redazione 2'

Fan in apprensione per Livio Cori. L’artista partenopeo ha svelato su Instagram di avere dei dei problemi di salute che lo frenano mentalmente e fisicamente.

Livio Cori, fan in apprensione per le sue condizioni: “Ho problemi di salute”

Livio Cori, attraverso un post su Instagram, ha spiegato che sarà costretto ad uno stop forzato dal suo lavoro per via di alcuni problemi fisici: “È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti. Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un po’ di cose era proprio quello di cui avevo bisogno“.

Livio Cori aggiunge però che non darà forfait ai prossimi due impegni in cui sarà protagonista: “Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un po’ di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo. Ci vediamo domani a Capua piazza commestibili h21:00 e l’8 ottobre a Napoli piazza montecalvario h21:00“.

IL POST SUI SOCIAL