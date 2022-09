0 Facebook Tragedia in strada a Calvizzano, Antonio perde il controllo dello scooter e muore: aveva 51 anni Cronaca 23 Settembre 2022 15:39 Di redazione 1'

Ennesima tragedia in strada: ieri pomeriggio, giovedì 23 settembre in quel di Calvizzano, nel Napoletano, un uomo a bordo di uno scooter è deceduto.

Tragedia in strada: Antonio perde il controllo dello scooter e muore

La vittima si chiamava Antonio Agliata, aveva 51 anni. Il drammatico incidente è avvenuto in via Mazzini. L’uomo pare abbia perso il controllo dello scooter finendo poi contro l’asfalto. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto a seguito dell’impatto.

Antonio era una guardia giurata di noto centro commerciale della zona. Le esequie avranno luogo domani alla Chiesa di San Giacomo di Calvizzano alle ore 12:30